Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорське Межигір'я із зебрами — депутат злив, як живе Орбан

Угорське Межигір'я із зебрами — депутат злив, як живе Орбан

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:51
Депутат Акош Хадхазі показав, де і як живе Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі оприлюднив нові докази, які, за його словами, спростовують заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що у Хатванпуста немає розкішного маєтку, а лише ферма, що належить його батькові. Також у мережі з'явилися відеозаписи маєтку з висоти пташиного польоту. 

Про це Акош Хадхазі повідомив у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Орбан може дурити угорців про долю батьківської ферми

Хадхазі повідомив, що в офіційній базі даних з’явився енергетичний сертифікат на житлову будівлю в Хатванпуста.

null
Енергетичний сертифікат. Фото: скриншот

Такий документ видається виключно на житлові об’єкти, а не на фермерські господарства. За його словами, сертифікати оформлені на три з чотирьох новобудов, зведених на місці колишніх конюшень, тоді як четверта будівля, ймовірно, була перебудована в житлову ще до купівлі землі родиною Орбанів у 2010 році.

Орбан володіє величезним маєтком 

Депутат детально описав комплекс: комплекс містить західне Г-подібне крило, яке використовується як житлові приміщення. Східна менша будівля, що колись була приміщенням для прислуги, нині стала розкішною бібліотекою. Ще одна Г-подібна споруда на сході вміщує кухню, ресторан, громадські зали та підземні охолоджувальні камери.

Орбан маєток
Маєток Орбана. Фото: кадр з відео

Він наголосив, що офіційні дані суперечать словам Орбана, який навіть під час недавнього інтерв’ю називав об’єкт лише "фермою".

Хадхазі також нагадав, що на початку серпня організував протест і "екскурсію" біля маєтку, під час якої поліція та охорона намагалися не допустити учасників на територію, тож вони намагалися підгледіти через драбини.

Орбан житло
Зебри бігають по території маєтку Віктора Орбана. Фото: кадр з відео

Згодом один із відвідувачів надав відео з дрона, яке підтвердило, що на території є житлові будівлі.

"Орбан просто зніс бульдозером стайні-пам'ятники та збудував на їхньому місці розкішний замковий комплекс. ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ: багато людей зазначили, що пропустили суботній захід, але хотіли б побачити Пуставерзай та приватне сафарі. Що ж, ми плануємо організовувати туристичні поїздки до Орбанланду на вихідних, якщо на це буде реальний попит", — іронічно прокоментував депутат статки Орбана. 

Нагадаємо, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно висловився стосовно наміру України вступити в ЄС.

Також наприкінці липня Віктор Орбан розкритикував бюджет ЄС, мовляв він не відповідає інтересам. 

скандал Угорщина місцеві депутати житло Віктор Орбан
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації