Депутат Акош Хадхазі показав, де і як живе Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі оприлюднив нові докази, які, за його словами, спростовують заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що у Хатванпуста немає розкішного маєтку, а лише ферма, що належить його батькові. Також у мережі з'явилися відеозаписи маєтку з висоти пташиного польоту.

Про це Акош Хадхазі повідомив у Facebook.

Хадхазі повідомив, що в офіційній базі даних з’явився енергетичний сертифікат на житлову будівлю в Хатванпуста.

Енергетичний сертифікат. Фото: скриншот

Такий документ видається виключно на житлові об’єкти, а не на фермерські господарства. За його словами, сертифікати оформлені на три з чотирьох новобудов, зведених на місці колишніх конюшень, тоді як четверта будівля, ймовірно, була перебудована в житлову ще до купівлі землі родиною Орбанів у 2010 році.

Орбан володіє величезним маєтком

Депутат детально описав комплекс: комплекс містить західне Г-подібне крило, яке використовується як житлові приміщення. Східна менша будівля, що колись була приміщенням для прислуги, нині стала розкішною бібліотекою. Ще одна Г-подібна споруда на сході вміщує кухню, ресторан, громадські зали та підземні охолоджувальні камери.

Маєток Орбана. Фото: кадр з відео

Він наголосив, що офіційні дані суперечать словам Орбана, який навіть під час недавнього інтерв’ю називав об’єкт лише "фермою".

Хадхазі також нагадав, що на початку серпня організував протест і "екскурсію" біля маєтку, під час якої поліція та охорона намагалися не допустити учасників на територію, тож вони намагалися підгледіти через драбини.

Зебри бігають по території маєтку Віктора Орбана. Фото: кадр з відео

Згодом один із відвідувачів надав відео з дрона, яке підтвердило, що на території є житлові будівлі.

"Орбан просто зніс бульдозером стайні-пам'ятники та збудував на їхньому місці розкішний замковий комплекс. ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ: багато людей зазначили, що пропустили суботній захід, але хотіли б побачити Пуставерзай та приватне сафарі. Що ж, ми плануємо організовувати туристичні поїздки до Орбанланду на вихідних, якщо на це буде реальний попит", — іронічно прокоментував депутат статки Орбана.

