Депутат Акош Хадхазі показав, де і як живе Віктор Орбан

Угорське Межигір'я із зебрами — депутат злив, як живе Орбан
Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі оприлюднив нові докази, які, за його словами, спростовують заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що у Хатванпуста немає розкішного маєтку, а лише ферма, що належить його батькові. Також у мережі з'явилися відеозаписи маєтку з висоти пташиного польоту.
Про це Акош Хадхазі повідомив у Facebook.
Орбан може дурити угорців про долю батьківської ферми
Хадхазі повідомив, що в офіційній базі даних з’явився енергетичний сертифікат на житлову будівлю в Хатванпуста.
Такий документ видається виключно на житлові об’єкти, а не на фермерські господарства. За його словами, сертифікати оформлені на три з чотирьох новобудов, зведених на місці колишніх конюшень, тоді як четверта будівля, ймовірно, була перебудована в житлову ще до купівлі землі родиною Орбанів у 2010 році.
Орбан володіє величезним маєтком
Депутат детально описав комплекс: комплекс містить західне Г-подібне крило, яке використовується як житлові приміщення. Східна менша будівля, що колись була приміщенням для прислуги, нині стала розкішною бібліотекою. Ще одна Г-подібна споруда на сході вміщує кухню, ресторан, громадські зали та підземні охолоджувальні камери.
Він наголосив, що офіційні дані суперечать словам Орбана, який навіть під час недавнього інтерв’ю називав об’єкт лише "фермою".
Хадхазі також нагадав, що на початку серпня організував протест і "екскурсію" біля маєтку, під час якої поліція та охорона намагалися не допустити учасників на територію, тож вони намагалися підгледіти через драбини.
Згодом один із відвідувачів надав відео з дрона, яке підтвердило, що на території є житлові будівлі.
"Орбан просто зніс бульдозером стайні-пам'ятники та збудував на їхньому місці розкішний замковий комплекс. ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ: багато людей зазначили, що пропустили суботній захід, але хотіли б побачити Пуставерзай та приватне сафарі. Що ж, ми плануємо організовувати туристичні поїздки до Орбанланду на вихідних, якщо на це буде реальний попит", — іронічно прокоментував депутат статки Орбана.
Нагадаємо, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно висловився стосовно наміру України вступити в ЄС.
Також наприкінці липня Віктор Орбан розкритикував бюджет ЄС, мовляв він не відповідає інтересам.
Читайте Новини.LIVE!