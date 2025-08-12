Видео
Главная Новости дня Венгерское Межигорье с зебрами — депутат слил, как живет Орбан

Венгерское Межигорье с зебрами — депутат слил, как живет Орбан

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:51
Депутат Акош Хадхази показал где и как живет Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази обнародовал новые доказательства, которые, по его словам, опровергают заявления премьер-министра Виктора Орбана о том, что у Хатванпуста нет роскошного имения, а только ферма, принадлежащая его отцу. Также в сети появились видеозаписи имения с высоты птичьего полета.

Об этом Акош Хадхази сообщил в Facebook.

Орбан может обманывать венгров о судьбе отцовской фермы

Хадхази сообщил, что в официальной базе данных появился энергетический сертификат на жилое здание в Хатванпуста.

null
Энергетический сертификат. Фото: скриншот

Такой документ выдается исключительно на жилые объекты, а не на фермерские хозяйства. По его словам, сертификаты оформлены на три из четырех новостроек, возведенных на месте бывших конюшен, тогда как четвертое здание, вероятно, было перестроено в жилое еще до покупки земли семьей Орбанов в 2010 году.

Орбан владеет огромным имением

Депутат подробно описал комплекс: комплекс содержит западное Г-образное крыло, которое используется как жилые помещения. Восточное меньшее здание, которое когда-то служило помещением для прислуги, сейчас стало роскошной библиотекой. Еще одно Г-образное сооружение на востоке вмещает кухня, ресторан, общественные залы и подземные холодильные камеры.

Орбан маєток
Имение Орбана. Фото: кадр из видео

Он отметил, что официальные данные противоречат словам Орбана, который даже во время недавнего интервью называл объект только "фермой".

Хадхази также напомнил, что в начале августа организовал протест и "экскурсию" возле имения, во время которой полиция и охрана пытались не допустить участников на территорию, поэтому они пытались подсмотреть через лестницы.

Орбан житло
Зебры бегают по территории имения Виктора Орбана. Фото: кадр из видео

Впоследствии один из посетителей предоставил видео с дрона, которое подтвердило, что на территории есть жилые здания.

"Орбан просто снес бульдозером конюшни-памятники и построил на их месте роскошный замковый комплекс. ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: многие люди отметили, что пропустили субботнее мероприятие, но хотели бы увидеть Пуставерзай и частное сафари. Что ж, мы планируем организовывать туристические поездки в Орбанланд на выходных, если на это будет реальный спрос", — иронично прокомментировал депутат состояние Орбана.

Напомним, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно высказался относительно намерения Украины вступить в ЕС.

Также в конце июля Виктор Орбан раскритиковал бюджет ЕС, мол, он не отвечает интересам.

