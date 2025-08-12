Депутат Акош Хадхази показал где и как живет Виктор Орбан

Венгерское Межигорье с зебрами — депутат слил, как живет Орбан
Независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази обнародовал новые доказательства, которые, по его словам, опровергают заявления премьер-министра Виктора Орбана о том, что у Хатванпуста нет роскошного имения, а только ферма, принадлежащая его отцу. Также в сети появились видеозаписи имения с высоты птичьего полета.
Об этом Акош Хадхази сообщил в Facebook.
Орбан может обманывать венгров о судьбе отцовской фермы
Хадхази сообщил, что в официальной базе данных появился энергетический сертификат на жилое здание в Хатванпуста.
Такой документ выдается исключительно на жилые объекты, а не на фермерские хозяйства. По его словам, сертификаты оформлены на три из четырех новостроек, возведенных на месте бывших конюшен, тогда как четвертое здание, вероятно, было перестроено в жилое еще до покупки земли семьей Орбанов в 2010 году.
Орбан владеет огромным имением
Депутат подробно описал комплекс: комплекс содержит западное Г-образное крыло, которое используется как жилые помещения. Восточное меньшее здание, которое когда-то служило помещением для прислуги, сейчас стало роскошной библиотекой. Еще одно Г-образное сооружение на востоке вмещает кухня, ресторан, общественные залы и подземные холодильные камеры.
Он отметил, что официальные данные противоречат словам Орбана, который даже во время недавнего интервью называл объект только "фермой".
Хадхази также напомнил, что в начале августа организовал протест и "экскурсию" возле имения, во время которой полиция и охрана пытались не допустить участников на территорию, поэтому они пытались подсмотреть через лестницы.
Впоследствии один из посетителей предоставил видео с дрона, которое подтвердило, что на территории есть жилые здания.
"Орбан просто снес бульдозером конюшни-памятники и построил на их месте роскошный замковый комплекс. ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: многие люди отметили, что пропустили субботнее мероприятие, но хотели бы увидеть Пуставерзай и частное сафари. Что ж, мы планируем организовывать туристические поездки в Орбанланд на выходных, если на это будет реальный спрос", — иронично прокомментировал депутат состояние Орбана.
