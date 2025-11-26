Орбан зібрався летіти до Москви — коли зустрінеться з Путіним

Володимир Путін та Віктор Орбан. Ілюстративне фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня вирушить до Москви, щоб зустрітися з диктатором Путіним. Зустріч має відбутися у п'ятницю, 28 листопада.

Про це у Facebook повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані з посиланням на джерело.

Офіційного підтвердження зустрічі Віктора Орбана та Володимира Путіна наразі не надходило. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини є одним із небагатьох європейських лідерів, який регулярно контактує з російським диктатором. Остання їхня зустріч відбулася в жовтні 2023 року в Китаї, де Орбан назвав повномасштабну війну Росії проти України "воєнною операцією".

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Reuters

Нещодавно, на початку листопада, Віктор Орбан також зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він публічно закликав Трампа провести саміт із Путіним саме у Будапешті. Однак тоді американський президент заявив, що наразі не бачить причин для такої зустрічі.

Крім того, після того, як у ЗМІ з’явився "мирний план" США, який містить вигідні Кремлю позиції, Орбан закликав Європейський Союз погодитися на нього.

Нагадаємо, днями Віктор Орбан виступив із різкою заявою щодо України. Він звинуватив владу у масштабній корупції та заявив про відмову Будапешта фінансувати Київ.

Також Орбан переконав Дональда Трампа зняти санкції з країни для закупівлі російської нафти.