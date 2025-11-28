Встреча Путина и Орбана 28 ноября — о чем будут говорить

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом Орбан сообщил в видеоинтервью, которое опубликовал на странице в Facebook.

О чем Орбан будет говорить с Путиным

Премьер рассказал, что будет обсуждать с Путиным вопрос поставок нефти и газа в Венгрию.

"Я еду (в Москву. — Ред.), чтобы обеспечить надежное энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год", — рассказал Орбан.

Кроме того, одной из тем обсуждения будут "мирные усилия" для завершения войны в Украине.

"Мы вряд ли сможем этого избежать (вопрос Украины. — Ред.)", — добавил венгерский премьер.

Вылет Орбан был запланирован на четыре часа утра.

"План состоит не только в том, чтобы уехать, но и добраться до Москвы, что из-за войны не так просто, как раньше, поэтому нам придется совершить большой объезд", — отметил он.

Отметим, что о визите Орбана в Москву накануне писали иностранные СМИ, однако встреча официально не была подтверждена. Венгерского премьера во время визита будут сопровождать министр иностранных дел Петер Сиярто, министр строительства и транспорта Янош Лазарь и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Напомним, недавно Орбан назвал условия, при которых президент США Дональд Трамп согласился поддержать Венгрию.

Зато украинского президента Владимира Зеленского Орбан обвинил в коррупции и в очередной раз упрекнул ЕС за помощь Украине.