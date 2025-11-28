Відео
Головна Новини дня Орбан летить до Путіна — говоритимуть про Україну

Орбан летить до Путіна — говоритимуть про Україну

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 11:43
Зустріч Путіна та Орбана 28 листопада — про що говоритимуть
Віктор Орбан і Володимир Путін. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що сьогодні, 28 листопада, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Про це Орбан повідомив у відеоінтерв'ю, яке опублікував на сторінці у Facebook.

Читайте також:

Про що Орбан говоритиме з Путіним

Прем’єр розповів, що обговорюватиме з Путіним питання постачання нафти та газу до Угорщини.

"Я їду (до Москви. — Ред.), щоб забезпечити надійне енергопостачання Угорщини на зиму і наступний рік", — розповів Орбан.

Крім того, однією з тем обговорення будуть "мирні зусилля" для завершення війни в Україні.

"Ми навряд чи зможемо цього уникнути (питання України. — Ред.)", — додав угорський прем'єр.

Виліт Орбан був запланований на 04:00 ранку.

"План полягає не тільки в тому, щоб виїхати, але й дістатися до Москви, що через війну не так просто, як раніше, тому нам доведеться зробити великий об’їзд", — зазначив він.

Зазначимо, що про візит Орбана до Москви напередодні писали іноземні ЗМІ, проте зустріч офіційно не була підтверджена. Угорського прем’єра під час візиту супроводжуватимуть міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва та транспорту Янош Лазар і радник з нацбезпеки Марцел Біро.

Нагадаємо, нещодавно Орбан назвав умови, за яких президент США Дональд Трамп погодився підтримати Угорщину.

Натомість українського президента Володимира Зеленського Орбан звинуватив у корупції та вкотре дорікнув ЄС за допомогу Україні. 

володимир путін Угорщина Віктор Орбан війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
