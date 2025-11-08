Трамп звільнив Угорщину від санкцій за купівлю російської нафти й газу

Дональд Трамп і Віктор Орбан. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Після переговорів Вашингтон погодився відтермінувати на рік санкції проти Будапешта, дозволивши країні продовжити закупівлю російської нафти і газу.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Трамп звільнив Угорщину від санкцій ще на рік

Як повідомляють джерела, Орбан наполегливо просив президента США зробити для Угорщини виняток у питанні енергетичних санкцій, запроваджених проти Росії. Прем'єр наголосив, що закупівля російської нафти є "життєво важливим питанням" для країни. Він наголосив, що припинення постачань із Росії матиме серйозні наслідки "для угорського народу та економіки загалом".

Трамп, попри прагнення чинити тиск на Москву, щоб змусити її зупинити війну, "виглядав прихильним до позиції Орбана".

"Ми розглядаємо це питання, бо для нього зовсім інша справа – отримувати нафту та газ з інших регіонів... Як ви знаєте, у них немає... переваги мати море. Це чудова країна, це велика країна, але у них немає моря. У них немає портів", — заявив Трамп під час зустрічі з журналістами.

Водночас американський лідер нагадав, що "багато європейських країн купують нафту та газ у Росії вже роками", і висловив обурення з цього приводу.

Джерело Reuters в адміністрації президента США повідомило, що за підсумками переговорів Угорщина погодилася купувати американський скраплений природний газ на суму близько 600 мільйонів доларів. Це стало компромісом, який дозволив уникнути миттєвого запровадження санкцій.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Будапешт не зробив жодних кроків для зменшення енергозалежності від Росії. Через це Угорщину неодноразово критикували партнери по ЄС і НАТО. За даними на 2024 рік, 74% всього імпортованого газу та 86% нафти країна отримувала саме з Росії.

При цьому угорський уряд неодноразово заявляв, що припинення поставок російського природного газу до ЄС може обернутися для країни економічними втратами, які перевищать 4% ВВП.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому дому Орбан і Трамп також обговорили війну в Україні. Прем'єр Угорщини заявив, що не вірить у можливість перемоги України проти Росії.

А також стало відомо, що Трамп зробив заяву щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.