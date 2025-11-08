Трамп освободил Венгрию от санкций за покупку российской нефти и газа

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После переговоров Вашингтон согласился отсрочить на год санкции против Будапешта, позволив стране продолжить закупку российской нефти и газа.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Читайте также:

Трамп освободил Венгрию от санкций еще на год

Как сообщают источники, Орбан настойчиво просил президента США сделать для Венгрии исключение в вопросе энергетических санкций, введенных против России. Премьер подчеркнул, что закупка российской нефти является "жизненно важным вопросом" для страны. Он подчеркнул, что прекращение поставок из России будет иметь серьезные последствия "для венгерского народа и экономики в целом".

Трамп, несмотря на стремление оказать давление на Москву, чтобы заставить ее остановить войну, "выглядел благосклонным к позиции Орбана".

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что для него совсем другое дело — получать нефть и газ из других регионов... Как вы знаете, у них нет... преимущества иметь море. Это замечательная страна, это большая страна, но у них нет моря. У них нет портов", — заявил Трамп во время встречи с журналистами.

В то же время американский лидер напомнил, что "многие европейские страны покупают нефть и газ у России уже годами", и выразил возмущение по этому поводу.

Источник Reuters в администрации президента США сообщил, что по итогам переговоров Венгрия согласилась покупать американский сжиженный природный газ на сумму около 600 миллионов долларов. Это стало компромиссом, который позволил избежать мгновенного введения санкций.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Будапешт не сделал никаких шагов для уменьшения энергозависимости от России. Из-за этого Венгрию неоднократно критиковали партнеры по ЕС и НАТО. По данным на 2024 год, 74% всего импортируемого газа и 86% нефти страна получала именно из России.

При этом венгерское правительство неоднократно заявляло, что прекращение поставок российского природного газа в ЕС может обернуться для страны экономическими потерями, которые превысят 4% ВВП.

Напомним, что во время встречи в Белом доме Орбан и Трамп также обсудили войну в Украине. Премьер Венгрии заявил, что не верит в возможность победы Украины против России.

А также стало известно, что Трамп сделал заявление о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.