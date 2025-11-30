Відео
Президент Польщі відмовився зустрічатися з Орбаном — яка причина

Президент Польщі відмовився зустрічатися з Орбаном — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 15:06
Кароль Навроцький скасував зустріч з Орбаном
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном через його нещодавній візит до Росії. Польський лідер обмежить свою поїздку до Угорщини участю лише у саміті президентів Вишеградської групи.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач у соцмережі X у неділю, 30 листопада.

Навроцький скасував зустріч з Орбаном — що відомо

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати свою зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном через його поїздку до Москви.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі зазначив, що Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", — написав представник канцелярії президента Польщі.

Крім того, він додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.

Нагадаємо, що у середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Навроцький скасував зустріч з Орбаном
Скриншот повідомлення представника канцелярії президента Польщі/X

Нагадаємо, що 28 листопада у Кремлі відбулася зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що під час візиту Орбана до Путіна 28 листопада сторони говорили про війну в Україні.

Польща Угорщина політики Віктор Орбан дипломатія Кароль Навроцький
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
