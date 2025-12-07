Польшу не пригласили на саммит в Лондоне — реакция польских чиновников

Польские чиновники. Фото: polsatnews.pl

В понедельник, 8 декабря, в Лондоне должен состояться срочный саммит по завершению войны в Украине и обсуждению мирного плана США. Участие во встрече примут представители Великобритании, Германии, Франции и Украины, а вот Польша приглашение не получала.

Представители польского правительства выразили серьезное беспокойство по этому поводу в эфире программы Prezydenci i premierzy.

Саммит в Лондоне состоится без участия Польши

По мнению чиновников отсутствие приглашения для польского лидера свидетельствует о том, что страна теряет свое влияние на европейской арене.

"С лидером Украины встречаются три сильнейшие европейские страны. Самые сильные в политическом, военном и экономическом плане, те, которые делают наибольший вклад в военные нужды Украины. Мы просто слабее", — заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

Предыдущий глава польского правительства Ян Кшиштоф Белецкий высказал мнение, что действующая власть "держала Украину на расстоянии", чем ослабила позицию Варшавы. Он призвал руководство государства быть более активным и настойчивым в международной политике, если Польша стремится играть ведущую роль в Европе.

Бывший премьер Вальдемар Павляк добавил, что внутренние споры и политические проблемы вредят внешней политике страны. Если Польша отталкивает Украину, то ее трудно будет привлекать к обсуждению ключевых европейских вопросов безопасности.

Зато Коморовский подчеркнул, что союзники хотят видеть Польшу влиятельным игроком, но таким, который соответствует своим реальным возможностям. По его словам, США рассматривают Польшу как одного из ключевых партнеров в укреплении безопасности восточного фланга НАТО, но это требует значительных ресурсов, ответственности и политической стабильности.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что договоренностей с Россией быть не может.

А также стало известно, что в одном из польских городов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара со стороны РФ.