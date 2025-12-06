Истребители в небе. Иллюстративное фото: ua.news

В субботу утром, 6 декабря, во время массированной атаки России на Украину в одном из городов Польши объявляли воздушную тревогу. Сирена прозвучала после предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха.

Об этом информирует RMF24.

В Польше объявляли воздушную тревогу 6 декабря — что известно

По данным польских СМИ, сегодня утром в городе Любартов, что в Люблинском воеводстве, прозвучали сирены воздушной тревоги после получения предупреждения о приближении потенциальной угрозы с воздуха.

В свою очередь, городской голова города Кшиштоф Пашник сообщил, что сигнал воздушной тревоги был активирован на основании информации, полученной от Районного кризисного центра, в связи с массированной атакой России на Украину.

После того как были проведены проверки, в которых участвовали также службы в Люблине — угроза не подтвердилась. И тревога была отменена через полтора часа.

Как известно, решение об активировании сирен не было принято губернатором Люблинского воеводства. Он подтвердил, что его службы не выдавали соответствующего приказа.

По информации RMF24, Районный кризисный центр получил предупреждение о возможной угрозе из другого района. В то же время продолжается расследование относительно того, не произошла ли активация сирен в результате дезинформации.

Этот инцидент произошел во время массированного удара РФ по Украине, в результате которого Польша поднимала свою авиацию.

Напомним, что в ночь на 6 число российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины — в ряде регионов раздавались мощные взрывы.

В частности, в Днепре оккупанты атаковали склад марли и бинтов, а также склад с шинами.