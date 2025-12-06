Видео
Главная Новости дня В Днепре атака РФ уничтожила склады нескольких бизнесов

В Днепре атака РФ уничтожила склады нескольких бизнесов

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 16:28
Атака РФ на Днепр 6 декабря — уничтожены склады
Спасатели ликвидируют пожар в Днепре после массированной атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровщины/Telegram

В субботу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали ракетами и дронами Днепр. В результате вражеского обстрела уничтожен ряд складов, в частности бинтов.

Об этом информирует городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.

Атака РФ на Дніпро 6 грудня
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепр. Фото: ГСЧС Днепропетровщины/Telegram

Атака РФ на Днепр — уничтожен ряд складов

Сегодня, 6 декабря, в результате массированной атаки России на Днепр уничтожен ряд гражданских предприятий. Речь идет о складе марли и бинтов, а также склад с шинами.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут о пожаре на складе производителя шоколада Millennium.

"Очень кратко. Мне опять не понятно, почему мы молчим о разрушении гражданских предприятий этими мразотами...

Россияне снова бомбанули по бизнесу. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся до небес", — сообщил мэр Днепра.

В то же время он отметил, что оккупанты хотят оставить украинцев зимой не только без света, но и без лекарств.

По словам Филатова, коммунальные службы полностью привлечены к ликвидации пожара. В частности, он отметил работу полиции и спасателей.

Наслідки атаки РФ на Дніпро 6 грудня
Скриншот сообщения Филатова/Facebook

Напомним, что в ночь на 6 декабря российские захватчики нанесли массированный удар по энергетике Украины.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку РФ и рассказал о последствиях.

Днепр обстрелы Борис Филатов война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
