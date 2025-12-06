Атака РФ на Днепр 6 декабря — уничтожены склады

В Днепре атака РФ уничтожила склады нескольких бизнесов
В субботу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали ракетами и дронами Днепр. В результате вражеского обстрела уничтожен ряд складов, в частности бинтов.
Об этом информирует городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.
Атака РФ на Днепр — уничтожен ряд складов
Сегодня, 6 декабря, в результате массированной атаки России на Днепр уничтожен ряд гражданских предприятий. Речь идет о складе марли и бинтов, а также склад с шинами.
Кроме того, местные Telegram-каналы пишут о пожаре на складе производителя шоколада Millennium.
"Очень кратко. Мне опять не понятно, почему мы молчим о разрушении гражданских предприятий этими мразотами...
Россияне снова бомбанули по бизнесу. Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся до небес", — сообщил мэр Днепра.
В то же время он отметил, что оккупанты хотят оставить украинцев зимой не только без света, но и без лекарств.
По словам Филатова, коммунальные службы полностью привлечены к ликвидации пожара. В частности, он отметил работу полиции и спасателей.
Напомним, что в ночь на 6 декабря российские захватчики нанесли массированный удар по энергетике Украины.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку РФ и рассказал о последствиях.
