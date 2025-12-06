Відео
Головна Новини дня У Дніпрі атака РФ знищила склади декількох бізнесів

У Дніпрі атака РФ знищила склади декількох бізнесів

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 16:28
Атака РФ на Дніпро 6 грудня — знищено склади
Рятувальники ліквідовують пожежу у Дніпрі після масованої атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

У суботу, 6 грудня, російські окупанти атакували ракетами та дронами Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу знищено низку складів, зокрема бинтів.

Про це інформує міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

Атака РФ на Дніпро 6 грудня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: ДСНС Дніпропетровщини/Telegram

Атака РФ на Дніпро — знищено низку складів

Сьогодні, 6 грудня, внаслідок масованої атаки Росії на Дніпро знищено низку цивільних підприємств. Мовиться про склад марлі та бинтів, а також склад з шинами.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть про пожежу на складі виробника шоколаду Millennium. 

"Дуже стисло. Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мразотами...

Росіяни знову бомбанули по бізнесу. Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає. Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся до небес", — повідомив мер Дніпра.

Водночас він зазначив, що окупанти хочуть лишити українців взимку не лише без світла, але і без ліків.

За словами Філатова, комунальні служби повністю залучені до ліквідації пожежі. Зокрема, він відзначив роботу поліції та рятувальників.

Наслідки атаки РФ на Дніпро 6 грудня
Скриншот повідомлення Філатова/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня російські загарбники завдали масованого удару по енергетиці України.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню масовану атаку РФ та розповів про наслідки.

Дніпро обстріли Борис Філатов війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
