РФ обстріляла енергетику у 8 областях України — деталі від Міненерго

Росія в ніч проти 6 грудня здійснила масштабну комбіновану атаку по енергетиці України. Під ударом опинилася критична інфраструктура восьми областей — Київської, Чернігівської, Львівської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Армія РФ атакувала українську енергетику

Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, відновлюючи пошкоджені мережі та обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — повідомили у Міненерго.

Крім того, по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудні російська армія завдала удару по Київщині — відомо про трьох постраждалих.

А також ворог вдарив по критичній інфраструктурі в Чернігівській області.