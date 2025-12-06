Відео
Головна Новини дня РФ атакувала енергетику у восьми областях України — Міненерго

РФ атакувала енергетику у восьми областях України — Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 10:58
РФ обстріляла енергетику у 8 областях України — деталі від Міненерго
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Росія в ніч проти 6 грудня здійснила масштабну комбіновану атаку по енергетиці України. Під ударом опинилася критична інфраструктура восьми областей — Київської, Чернігівської, Львівської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Армія РФ атакувала українську енергетику

Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, відновлюючи пошкоджені мережі та обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — повідомили у Міненерго.

Крім того, по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Ситуація в енергетиці 6 грудня
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудні російська армія завдала удару по Київщині — відомо про трьох постраждалих.

А також ворог вдарив по критичній інфраструктурі в Чернігівській області.

Міненерго обстріли критична інфраструктура війна в Україні енергетика атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
