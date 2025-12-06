Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала энергетику в восьми областях Украины — Минэнерго

РФ атаковала энергетику в восьми областях Украины — Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:58
РФ обстреляла энергетику в 8 областях Украины — детали от Минэнерго
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Россия в ночь на 6 декабря осуществила масштабную комбинированную атаку по энергетике Украины. Под ударом оказалась критическая инфраструктура восьми областей - Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ атаковала украинскую энергетику

В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, восстанавливая поврежденные сети и оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — сообщили в Минэнерго.

Кроме того, по всей Украине действуют графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Ситуація в енергетиці 6 грудня
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот Facebook

Напомним, в ночь на 6 декабря российская армия нанесла удар по Киевской области — известно о трех пострадавших.

А также враг ударил по критической инфраструктуре в Черниговской области.

Минэнерго обстрелы критическая инфраструктура война в Украине энергетика атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации