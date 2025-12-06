РФ обстреляла энергетику в 8 областях Украины — детали от Минэнерго

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Россия в ночь на 6 декабря осуществила масштабную комбинированную атаку по энергетике Украины. Под ударом оказалась критическая инфраструктура восьми областей - Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Армия РФ атаковала украинскую энергетику

В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, восстанавливая поврежденные сети и оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", — сообщили в Минэнерго.

Кроме того, по всей Украине действуют графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот Facebook

Напомним, в ночь на 6 декабря российская армия нанесла удар по Киевской области — известно о трех пострадавших.

А также враг ударил по критической инфраструктуре в Черниговской области.