Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня Понад 650 дронів і 51 ракета — Зеленський відреагував на атаку РФ

Понад 650 дронів і 51 ракета — Зеленський відреагував на атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:22
Обстріл України 6 грудня — Зеленський відреагував на атаку РФ
Пожежа внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку в ніч проти 6 грудня. Глава держави показав наслідки атаки та повідомив, що ворог застосував по містах більше 650 дронів та понад 50 ракет.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

"Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають. Головні цілі цих ударів знову енергетика. Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая", — написав президент.

Володимир Зеленський війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
