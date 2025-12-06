Обстріл України 6 грудня — Зеленський відреагував на атаку РФ

Пожежа внаслідок обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку в ніч проти 6 грудня. Глава держави показав наслідки атаки та повідомив, що ворог застосував по містах більше 650 дронів та понад 50 ракет.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

"Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають. Головні цілі цих ударів знову енергетика. Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая", — написав президент.