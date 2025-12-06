Обстрел Украины 6 декабря — Зеленский отреагировал на атаку РФ

Пожар в результате обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку в ночь на 6 декабря. Глава государства показал последствия атаки и сообщил, что враг применил по городам более 650 дронов и 51 ракету.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

Зеленский прокомментировал российскую атаку

Президент сообщил, что этой ночью целью российских оккупантов стала гражданская и критическая инфраструктура. В восьми регионах сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

"Пострадали Днепровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская, Николаевская области. Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические. Есть раненые в регионах. Всем помогают. Главные цели этих ударов снова энергетика", — написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что РФ цинично атаковала украинские города в День Святого Николая. Такой поступок, по словам Зеленского является очередным доказательством того, что давление на страну-агрессора не должно прекращаться.

"Цель россиян — сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни", — заявил президент.

Напомним, в результате атаки РФ в восьми областях Украины пострадала энергетика. В стране применены графики почасовых отключений света.

Кроме того, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу и жилым домам в Киевской области.