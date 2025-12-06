Відео
У Польщі оголошували повітряну тривогу під час атаки на Україну

У Польщі оголошували повітряну тривогу під час атаки на Україну

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 17:25
У Польщі оголошували повітряну тривогу 6 грудня
Винищувачі у небі. Ілюстративне фото: ua.news

У суботу вранці, 6 грудня, під час масованої атаки Росії на Україну в одному із міст Польщі оголошували повітряну тривогу. Сирена пролунала після попередження про наближення потенційної загрози з повітря.

Про це інформує RMF24.

Читайте також:

У Польщі оголошували повітряну тривогу 6 грудня — що відомо

За даними польських ЗМІ, сьогодні вранці в місті Любартів, що в Люблінському воєводстві, пролунали сирени повітряної тривоги після отримання попередження про наближення потенційної загрози з повітря.

Своєю чергою, міський голова міста Кшиштоф Пашник повідомив, що сигнал повітряної тривоги був активований на підставі інформації, отриманої від Районного кризового центру, у зв'язку з масованою атакою Росії на Україну.

Після того як були проведені перевірки, у яких брали участь також служби в Любліні — загроза не підтвердилася. І тривога була скасована через півтори години.

Як відомо, рішення про активування сирен не було ухвалене губернатором Люблінського воєводства. Він підтвердив, що його служби не видавали відповідного наказу. 

За інформацією RMF24, Районний кризовий центр отримав попередження про можливу загрозу з іншого району. Водночас триває розслідування щодо того, чи не сталася активація сирен внаслідок дезінформації. 

Цей інцидент стався під час масованого удару РФ по Україні, внаслідок якого Польща підіймала свою авіацію.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 російські окупанти завдали масованого удару по території України — у низці регіонів лунали потужні вибухи.

Зокрема, у Дніпрі окупанти атакували склад марлі та бинтів, а також склад з шинами.

Польща повітряна тривога війна в Україні сирена Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
