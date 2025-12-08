Переговоры в Лондоне — главные заявления лидеров ЕС

Владимир Зеленский на переговорах с лидерами ЕС. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон для переговоров с европейскими лидерами. Они обсудили ситуацию на фронте и сделали несколько важных заявлений.

Что сказали лидеры ЕС — читайте в материале Новини.LIVE.

Главные заявления лидеров ЕС в Лондоне

Во время переговоров в Лондоне европейские лидеры подтвердили поддержку нашего государства на "критическом этапе". Они отметили, что судьба Украины — это судьба Европы.

Так, общаясь с прессой, премьер-министр Великобритании Кир Стармер описал текущие переговоры как "критический этап стремления к миру". По его словам, вопросы, касающиеся Украины, — это вопрос самой Украины.

"Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций. Мы все поддерживаем Украину и все поддерживаем мир", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США", и добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.

"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины... судьба этой страны Украины — это судьба Европы", — подчеркнул политик.

В итоге украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил союзников за организацию и отметил, что сегодня очень важно единство между Европой, Украиной и США. Президент считает, что сейчас очень важно организовывать такие встречи.

Напомним, 8 декабря Зеленский прибыл в Великобританию. После встреч в Лондоне глава государства отправится в Брюссель.

В то же время Польша приглашение на этот саммит не получила. В стране обеспокоены, что их не приобщили к переговорам по завершению войны в Украине и обсуждению мирного плана США.