Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский в Лондоне — главные заявления лидеров ЕС

Зеленский в Лондоне — главные заявления лидеров ЕС

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 16:25
Переговоры в Лондоне — главные заявления лидеров ЕС
Владимир Зеленский на переговорах с лидерами ЕС. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон для переговоров с европейскими лидерами. Они обсудили ситуацию на фронте и сделали несколько важных заявлений.

Что сказали лидеры ЕС — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Главные заявления лидеров ЕС в Лондоне

Во время переговоров в Лондоне европейские лидеры подтвердили поддержку нашего государства на "критическом этапе". Они отметили, что судьба Украины — это судьба Европы.

Так, общаясь с прессой, премьер-министр Великобритании Кир Стармер описал текущие переговоры как "критический этап стремления к миру". По его словам, вопросы, касающиеся Украины, — это вопрос самой Украины.

"Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций. Мы все поддерживаем Украину и все поддерживаем мир", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США", и добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня.

"Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины... судьба этой страны Украины — это судьба Европы", — подчеркнул политик.

В итоге украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил союзников за организацию и отметил, что сегодня очень важно единство между Европой, Украиной и США. Президент считает, что сейчас очень важно организовывать такие встречи.

Напомним, 8 декабря Зеленский прибыл в Великобританию. После встреч в Лондоне глава государства отправится в Брюссель.

В то же время Польша приглашение на этот саммит не получила. В стране обеспокоены, что их не приобщили к переговорам по завершению войны в Украине и обсуждению мирного плана США.

Владимир Зеленский переговоры Лондон война в Украине поддержка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации