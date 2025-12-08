Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон — что известно

Срочная новость

Днем 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне украинский глава встретится с европейскими лидерами. Ожидаются переговоры с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает Sky News.

Подробности визита Зеленского в Великобританию

Во время встречи в Лондоне глава государства обсудит ситуацию на фронте и предложения союзников по миру в Украине. Впоследствии Президент отправится в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС.

