Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон — что известно

Зеленский прибыл в Великобританию, — СМИ
Дата публикации 8 декабря 2025 13:47
Срочная новость
Днем 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне украинский глава встретится с европейскими лидерами. Ожидаются переговоры с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцом.
Об этом сообщает Sky News.
Во время встречи в Лондоне глава государства обсудит ситуацию на фронте и предложения союзников по миру в Украине. Впоследствии Президент отправится в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС.
Новость дополняется...
