Главная Новости дня Зеленский прибыл в Великобританию, — СМИ

Зеленский прибыл в Великобританию, — СМИ

Дата публикации 8 декабря 2025 13:47
Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Лондон — что известно
Днем 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В Лондоне украинский глава встретится с европейскими лидерами. Ожидаются переговоры с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает Sky News.

Подробности визита Зеленского в Великобританию

Во время встречи в Лондоне глава государства обсудит ситуацию на фронте и предложения союзников по миру в Украине. Впоследствии Президент отправится в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
