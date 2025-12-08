Зеленский объяснил, почему мирные переговоры зашли в тупик

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры по миру зашли в тупик. Он назвал проблемные вопросы.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в понедельник, 8 декабря.

Переговоры по миру в Украине

Зеленский отметил, что участники переговоров остаются расходящимися во мнениях относительно территории. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", — сказал глава государства.

По его словам, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.

Кроме того, Зеленский выразил беспокойство из-за потенциального повторного вторжения России.

"Есть один вопрос, на который я — и все украинцы — хотим услышать ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры?" — добавил он.

Напомним, 8 декабря Зеленский отправился с визитом в Лондон, где проведет несколько встреч с европейскими лидерами.

Кроме того, глава государства объявил о новой дипломатической неделе. По его словам, внимание уделят вопросам безопасности и пакетам поддержки.