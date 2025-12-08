Зеленский объяснил, почему мирные переговоры зашли в тупик

Переговоры зашли в тупик — Зеленский назвал проблемы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры по миру зашли в тупик. Он назвал проблемные вопросы.
Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в понедельник, 8 декабря.
Переговоры по миру в Украине
Зеленский отметил, что участники переговоров остаются расходящимися во мнениях относительно территории. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", — сказал глава государства.
По его словам, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.
Кроме того, Зеленский выразил беспокойство из-за потенциального повторного вторжения России.
"Есть один вопрос, на который я — и все украинцы — хотим услышать ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры?" — добавил он.
Напомним, 8 декабря Зеленский отправился с визитом в Лондон, где проведет несколько встреч с европейскими лидерами.
Кроме того, глава государства объявил о новой дипломатической неделе. По его словам, внимание уделят вопросам безопасности и пакетам поддержки.
