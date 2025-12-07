В Украине началась новая дипломатическая неделя — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

В Украине стартовала новая дипломатическая неделя, в рамках которой состоятся консультации с европейскими лидерами. Прежде всего внимание уделят вопросам безопасности и пакетам поддержки для защиты украинцев.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Какие разговоры с зарубежными партнерами уже состоялись

Представители Украины недавно провели разговоры с представителями Трампа. Сейчас же секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Андрей Гнатов отправились в Европу.

"Ожидаю от них подробную информацию обо всем, что было сказано американскими представителями в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах", — отметил глава государства.

В субботу, 6 декабря, президент Украины провел разговор со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В вечернем обращении он выразил им благодарность за готовность к ежедневной круглосуточной работе и отметил, что разговор был непростым, но конструктивным.

Планы на ближайшую неделю

"Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы: у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", — сообщил Зеленский.

Напомним, 7 декабря президент Украины провел телефонный разговор с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Договорились о поставках оборудования для украинской энергетической инфраструктуры.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский в течение двух часов говорил с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсудили детали мирного плана.