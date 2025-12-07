В Україні розпочався новий дипломатичний тиждень — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

В Україні стартував новий дипломатичний тиждень, у рамках якого відбудуться консультації з європейськими лідерами. Насамперед увагу приділять питанням безпеки та пакетам підтримки для захисту українців.

Про це в неділю, 7 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Які розмови із закордонними партнерами вже відбулися

Представники України нещодавно провели розмови із представниками Трампа. Наразі ж секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Андрій Гнатов вирушили до Європи.

"Очікую від них детальну інформацію про все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах", — зазначив голова держави.

У суботу, 6 грудня, президент України провів розмову зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. У вечірньому зверненні він висловив їм вдячність за готовність до щоденної цілодобової праці й зазначив, що розмова була непростою, але конструктивною.

Плани на найближчий тиждень

"Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я говоритиму з лідерами Європи: у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 7 грудня президент України провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Домовилися про постачання обладнання для української енергетичної інфраструктури.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський упродовж двох годин говорив із радниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорили деталі мирного плану.