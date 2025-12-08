Відео
Головна Новини дня Переговори зайшли в глухий кут — Зеленський назвав проблеми

Переговори зайшли в глухий кут — Зеленський назвав проблеми

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:38
Зеленський пояснив, чому мирні перемовини зайшли в глухий кут
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що перемовини щодо миру зайшли в глухий кут. Він назвав проблемні питання.

Про це глава держави розповів в інтервʼю Bloomberg у понеділок, 8 грудня.

Читайте також:

Перемовини щодо миру в Україні

Зеленський зазначив, що учасники переговорів залишаються розбіжними в думках щодо території. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", — сказав глава держави.

За його словами, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США.

Крім того, Зеленський висловив занепокоєння через потенційне повторне вторгнення Росії.

"Є одне запитання, на яке я — і всі українці — хочемо почути відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери?" — додав він.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський вирушив з візитом до Лондона, де проведе декілька зустрічей з європейськими лідерами.

Крім того, глава держави оголосив про новий дипломатичний тиждень. За його словами, увагу приділять питанням безпеки та пакетами підтримки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
