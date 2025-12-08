Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у Лондон — що відомо

Зеленський прибув до Великої Британії, — ЗМІ
Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:47
Термінова новина
Вдень 8 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. У Лондоні український очільник зустрінеться з європейськими лідерами. Очікуються перемовини з Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом.
Про це повідомляє Sky News.
Реклама
Читайте також:
Подробиці візиту Зеленського до Великої Британії
Під час зустрічі в Лондоні глава держави обговорить ситуацію на фронті та пропозиції союзників щодо миру в Україні. Згодом Президент вирушить до Брюсселя, щоб зустрітися з лідерами НАТО та ЄС.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама