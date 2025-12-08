Переговоры в Лондоне 8 декабря - Зеленский назвал итоги

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

В понедельник, 8 декабря, в Лондоне прошли переговоры по войне в Украине с участием европейских лидеров и украинского Президента Владимира Зеленского. Они обсудили вопросы дальнейшей оборонной поддержки Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Переговоры в Лондоне

Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения единства между Украиной, Европой и Соединенными Штатами. В своем обращении он поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию совместной встречи и их личный вклад в продвижение мира.

По словам Зеленского, участники встречи подробно обсудили координацию дипломатических усилий с американской стороной, а также согласовали единую позицию относительно гарантий безопасности и планов по послевоенной реконструкции.

"Спасибо лидерам за готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира", — отметил украинский Президент.

Напомним, накануне четверо лидеров провели переговоры и сделали ряд важных заявлений. Они подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Также известно, что после визита в Лондон Владимир Зеленский отправится в Брюссель. Там он встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.