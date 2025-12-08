Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали новой версии мирного плана США

Зеленский раскрыл детали новой версии мирного плана США

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:57
Мирный план США - Зеленский раскрыл детали новой версии
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в мирном плане Соединенных Штатов, который ранее состоял из 28 пунктов, произошли важные изменения. По его словам, во время нынешней презентации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Рустем Умеров представил лишь 20 пунктов документа.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 8 декабря.

Читайте также:

Изменения в мирном плане США

По словам Президента, документ претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущими версиями, которые обсуждались после встреч в Женеве и Майями.

Зеленский отметил, что планы отличаются, хотя база одна и та же: было 28 пунктов, стало 20. Президент подчеркнул, что американская сторона настроена на поиск компромиссов, но некоторые вопросы остаются нерешенными. В частности, это касается территориальных аспектов, где, по его словам, "компромисс пока не найден".

Глава государства также обратил внимание на блок, посвященный восстановлению Украины, который напрямую зависит от финансирования. Он подчеркнул, что здесь важно учитывать позицию европейских партнеров: "Мы об этом сегодня говорили, будем говорить дальше. И поэтому важно привлечение Европы к этому общению".

Отдельно Зеленский акцентировал на вопросе гарантий безопасности. По его словам, он получил поддержку от представителя США.

"Главный вопрос заключается в том, "а если после окончания войны Россия в какой-то момент начнет агрессию снова? На что будут готовы партнеры? На что может рассчитывать Украина? Именно эти ответы, подчеркнул президент, должны лежать в основе гарантий безопасности", — сказал он.

Зеленский сообщил, что переговоры в Лондоне прошли результативно, и на совещании с участием европейских лидеров был зафиксирован прогресс по сравнению с предыдущими версиями документа.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что в Лондоне участники встречи подробно обсудили координацию дипломатических усилий с американской стороной, а также согласовали единую позицию относительно гарантий безопасности и планов по послевоенной реконструкции.

Также известно, что после визита в Лондон Владимир Зеленский отправится в Брюссель. Там он встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

Владимир Зеленский США война в Украине мирный план Рустем Умеров
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
