Прем’єр Нідерландів Дік Схоф висловився щодо гарантій безпеки для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України. Він зазначив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто рішення щодо цього питання.

Про це Дік Схоф сказав під час пресконференції у Гаазі у вівторок, 16 грудня.

Прем’єр Нідерландів про гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що міжнародні сили безпеки в Україні діятимуть за підтримки сильної української армії на моніторингу США.

Також він поінформував, що еа перемовинах у Берліні було досягнуто рішення про "дуже сильні" гарантії безпеки для України.

За його словами, вони включатимуть не лише міжнародні сили безпеки, а також і "сильну українську армію" і моніторинг лінії розмежування, який забезпечить США.

"Це надає можливість Зеленському вести переговори з Росією. Це не комфортно, але він буде розуміти, що Україна в безпеці", — пояснив Схоф.

Крім того, він додав, що "Коаліція охочих" активно працює над режимом припинення вогню і знає, як технічно його забезпечити.

Нещодавно в Європі повідомили, що передбачає план гарантій безпеки для України.

Своєю чергою, Дональд Трамп заявив, що США працюють з європейцями над надійними гарантіями безпеки для України.