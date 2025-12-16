Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прем’єр Нідерландів зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки

Прем’єр Нідерландів зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:09
Прем’єр Нідерландів Дік Схоф висловився щодо гарантій безпеки для України
Прем’єр Нідерландів Дік Схоф. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України. Він зазначив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто рішення щодо цього питання.

Про це Дік Схоф сказав під час пресконференції у Гаазі у вівторок, 16 грудня.

Реклама
Читайте також:

Прем’єр Нідерландів про гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що міжнародні сили безпеки в Україні діятимуть за підтримки сильної української армії на моніторингу США.

Також він поінформував, що еа перемовинах у Берліні було досягнуто рішення про "дуже сильні" гарантії безпеки для України.

За його словами, вони включатимуть не лише міжнародні сили безпеки, а також і "сильну українську армію" і моніторинг лінії розмежування, який забезпечить США.

"Це надає можливість Зеленському вести переговори з Росією. Це не комфортно, але він буде розуміти, що Україна в безпеці", — пояснив Схоф.

Крім того, він додав, що "Коаліція охочих" активно працює над режимом припинення вогню і знає, як технічно його забезпечити.

Нещодавно в Європі повідомили, що передбачає план гарантій безпеки для України.

Своєю чергою, Дональд Трамп заявив, що США працюють з європейцями над надійними гарантіями безпеки для України.

Гаага Нідерланди війна в Україні мирний план мирні переговори гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації