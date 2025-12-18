Чому важливі конкретні гарантії від партнерів - пояснення Зеленського

Зеленський пояснив, чому важливі конкретні гарантії від партнерів
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки для країни мають передбачати чіткий механізм стримування Росії. За його словами, ключове питання полягає не лише в наданні гарантій, а в тому, як вони працюватимуть на практиці.
Про це український лідер заявив під час пресконференції у Брюселі у четвер, 18 грудня.
Гарантії безпеки для України
Зеленський додав, що конкретні відповіді на ці питання мають бути закріплені в офіційних документах, навіть якщо вони не будуть публічними.
Президент також звернув увагу на переговори з США щодо гарантій безпеки, де ключовим є рівень і чисельність української армії. За його словами, йдеться про формування сильної армії з належними контрактами, гідним рівнем зарплат, повною укомплектованістю, системним навчанням, відповідними умовами служби та сучасним озброєнням.
"Коли у тебе не НАТО — а як НАТО гарантії. Хтось каже може це краще — я не знаю. Я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне — відповідь на питання що зробить США", — підкреслив Зеленський.
При цьому український лідер задав питання щодо ризику повторного вторгнення РФ.
"Що зроблять США, якщо Росія знову розпочне агресію? У мене одна мета — отримати відповідь на це питання", — заявив він.
Також Зеленський підкреслив, що поки Україна захищає Європу від агресії Росії, їй необхідна активна підтримка з боку міжнародних партнерів. Зеленський зазначив, що з юридичної точки зору більшість фахівців вважають нинішній механізм чистим і обґрунтованим — як ціннісно, так і правово. Він визнав, що можливі судові кроки з боку РФ, однак наголосив: це значно менша загроза, ніж присутність Росії біля кордонів України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше пояснив, що стаття 5 Північноатлантичного договору є достойною гарантією безпеки для України та одним із ключових елементів системи колективної безпеки.
А до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмітив, що німецький уряд розглядає можливість залучення своїх солдатів для забезпечення миру.
Читайте Новини.LIVE!