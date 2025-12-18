Чому важливі конкретні гарантії від партнерів - пояснення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки для країни мають передбачати чіткий механізм стримування Росії. За його словами, ключове питання полягає не лише в наданні гарантій, а в тому, як вони працюватимуть на практиці.

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Брюселі у четвер, 18 грудня.

Реклама

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Зеленський додав, що конкретні відповіді на ці питання мають бути закріплені в офіційних документах, навіть якщо вони не будуть публічними.

Президент також звернув увагу на переговори з США щодо гарантій безпеки, де ключовим є рівень і чисельність української армії. За його словами, йдеться про формування сильної армії з належними контрактами, гідним рівнем зарплат, повною укомплектованістю, системним навчанням, відповідними умовами служби та сучасним озброєнням.

"Коли у тебе не НАТО — а як НАТО гарантії. Хтось каже може це краще — я не знаю. Я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне — відповідь на питання що зробить США", — підкреслив Зеленський.

При цьому український лідер задав питання щодо ризику повторного вторгнення РФ.

"Що зроблять США, якщо Росія знову розпочне агресію? У мене одна мета — отримати відповідь на це питання", — заявив він.

Також Зеленський підкреслив, що поки Україна захищає Європу від агресії Росії, їй необхідна активна підтримка з боку міжнародних партнерів. Зеленський зазначив, що з юридичної точки зору більшість фахівців вважають нинішній механізм чистим і обґрунтованим — як ціннісно, так і правово. Він визнав, що можливі судові кроки з боку РФ, однак наголосив: це значно менша загроза, ніж присутність Росії біля кордонів України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше пояснив, що стаття 5 Північноатлантичного договору є достойною гарантією безпеки для України та одним із ключових елементів системи колективної безпеки.

А до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмітив, що німецький уряд розглядає можливість залучення своїх солдатів для забезпечення миру.