Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому важливі конкретні гарантії від партнерів

Зеленський пояснив, чому важливі конкретні гарантії від партнерів

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:36
Чому важливі конкретні гарантії від партнерів - пояснення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки для країни мають передбачати чіткий механізм стримування Росії. За його словами, ключове питання полягає не лише в наданні гарантій, а в тому, як вони працюватимуть на практиці.

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Брюселі у четвер, 18 грудня.

Реклама
Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Зеленський додав, що конкретні відповіді на ці питання мають бути закріплені в офіційних документах, навіть якщо вони не будуть публічними.

Президент також звернув увагу на переговори з США щодо гарантій безпеки, де ключовим є рівень і чисельність української армії. За його словами, йдеться про формування сильної армії з належними контрактами, гідним рівнем зарплат, повною укомплектованістю, системним навчанням, відповідними умовами служби та сучасним озброєнням.

"Коли у тебе не НАТО — а як НАТО гарантії. Хтось каже може це краще — я не знаю. Я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне — відповідь на питання що зробить США", — підкреслив Зеленський.

При цьому український лідер задав питання щодо ризику повторного вторгнення РФ.

"Що зроблять США, якщо Росія знову розпочне агресію? У мене одна мета — отримати відповідь на це питання", — заявив він.

Також Зеленський підкреслив, що поки Україна захищає Європу від агресії Росії, їй необхідна активна підтримка з боку міжнародних партнерів. Зеленський зазначив, що з юридичної точки зору більшість фахівців вважають нинішній механізм чистим і обґрунтованим — як ціннісно, так і правово. Він визнав, що можливі судові кроки з боку РФ, однак наголосив: це значно менша загроза, ніж присутність Росії біля кордонів України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше пояснив, що стаття 5 Північноатлантичного договору є достойною гарантією безпеки для України та одним із ключових елементів системи колективної безпеки. 

А до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмітив, що німецький уряд розглядає можливість залучення своїх солдатів для забезпечення миру.

Володимир Зеленський НАТО війна в Україні Росія гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації