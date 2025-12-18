Почему важны конкретные гарантии от партнеров - объяснение Зеленского

Зеленский объяснил, почему важны конкретные гарантии от партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для страны должны предусматривать четкий механизм сдерживания России. По его словам, ключевой вопрос заключается не только в предоставлении гарантий, а в том, как они будут работать на практике.
Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.
Гарантии безопасности для Украины
Зеленский добавил, что конкретные ответы на эти вопросы должны быть закреплены в официальных документах, даже если они не будут публичными.
Президент также обратил внимание на переговоры с США по гарантиям безопасности, где ключевым является уровень и численность украинской армии. По его словам, речь идет о формировании сильной армии с надлежащими контрактами, достойным уровнем зарплат, полной укомплектованностью, системным обучением, соответствующими условиями службы и современным вооружением.
"Когда у тебя не НАТО — а как НАТО гарантии. Кто-то говорит может это лучше — я не знаю. Я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно — ответ на вопрос что сделает США", — подчеркнул Зеленский.
При этом украинский лидер задал вопрос относительно риска повторного вторжения РФ.
"Что сделают США, если Россия снова начнет агрессию? У меня одна цель — получить ответ на этот вопрос", — заявил он.
Также Зеленский подчеркнул, что пока Украина защищает Европу от агрессии России, ей необходима активная поддержка со стороны международных партнеров. Зеленский отметил, что с юридической точки зрения большинство специалистов считают нынешний механизм чистым и обоснованным — как ценностно, так и правово. Он признал, что возможны судебные шаги со стороны РФ, однако подчеркнул: это значительно меньшая угроза, чем присутствие России у границ Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее объяснил, что статья 5 Североатлантического договора является достойной гарантией безопасности для Украины и одним из ключевых элементов системы коллективной безопасности.
А до этого канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что немецкое правительство рассматривает возможность привлечения своих солдат для обеспечения мира.
