Почему важны конкретные гарантии от партнеров - объяснение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для страны должны предусматривать четкий механизм сдерживания России. По его словам, ключевой вопрос заключается не только в предоставлении гарантий, а в том, как они будут работать на практике.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Реклама

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский добавил, что конкретные ответы на эти вопросы должны быть закреплены в официальных документах, даже если они не будут публичными.

Президент также обратил внимание на переговоры с США по гарантиям безопасности, где ключевым является уровень и численность украинской армии. По его словам, речь идет о формировании сильной армии с надлежащими контрактами, достойным уровнем зарплат, полной укомплектованностью, системным обучением, соответствующими условиями службы и современным вооружением.

"Когда у тебя не НАТО — а как НАТО гарантии. Кто-то говорит может это лучше — я не знаю. Я не берусь оценивать. Я берусь оценивать только одно — ответ на вопрос что сделает США", — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский лидер задал вопрос относительно риска повторного вторжения РФ.

"Что сделают США, если Россия снова начнет агрессию? У меня одна цель — получить ответ на этот вопрос", — заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что пока Украина защищает Европу от агрессии России, ей необходима активная поддержка со стороны международных партнеров. Зеленский отметил, что с юридической точки зрения большинство специалистов считают нынешний механизм чистым и обоснованным — как ценностно, так и правово. Он признал, что возможны судебные шаги со стороны РФ, однако подчеркнул: это значительно меньшая угроза, чем присутствие России у границ Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее объяснил, что статья 5 Североатлантического договора является достойной гарантией безопасности для Украины и одним из ключевых элементов системы коллективной безопасности.

А до этого канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что немецкое правительство рассматривает возможность привлечения своих солдат для обеспечения мира.