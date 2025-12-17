Видео
Главная Новости дня Мерц ответил, направит ли Германия своих солдат в Украину

Мерц ответил, направит ли Германия своих солдат в Украину

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 19:30
Гарантии безопасности для Украины — Мерц ответил, отправит ли Германия своих солдат
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что немецкое правительство рассматривает возможность привлечения своих солдат для обеспечения мира.

Об этом канцлер заявил во время выступления в Бундестаге в среду, 17 декабря.

Читайте также:

Мерц высказался о гарантиях безопасности для Украины

Глава немецкого правительства ответил на вопрос журналистов относительно того, собирается ли страна отправлять своих солдат в Украину.

"В этом мире есть вопросы, которые не так просты, как вы можете себе представить. Этот вопрос — один из них", — сказал Мерц.

Зато канцлер подчеркнул, что Германия сделает все, чтобы Украина получила достойные гарантии безопасности и не оказалась в уязвимой позиции, как это произошло в 2014 году.

"Пока я имею право голоса, мы не повторим ошибок 2014 года, позволив Украине оставаться уязвимой перед Россией без гарантий безопасности. Решающий вопрос заключается в том, сможет ли Европейский Союз сделать так, чтобы замороженные российские государственные активы можно было использовать для обороны Украины", — сказал Мерц.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция будет требовать надежных гарантий безопасности для Украины.

А также премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сделал важное заявление об обеспечении мира в Украине.

Германия армия война в Украине Фридрих Мерц гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
