Гарантии безопасности для Украины - Макрон сделал заявление

Франция требует "надежных" гарантий для Украины
Франция настаивает на "надежных гарантиях безопасности" для Украины. Это важно установить перед любыми обсуждениями относительно возможных территориальных уступок Москве.
Об этом сообщает издание Le Monde.
Гарантии безопасности для Украины
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Париж стремится обеспечить четкие гарантии безопасности, прежде чем начинать любые переговоры о территориях.
"Мы достигли определенного прогресса в вопросе гарантий благодаря разъяснению формы поддержки со стороны США", — добавил он.
Макрон отметил, что европейские лидеры предложили создать "многонациональные силы поддержки для Украины".
Напомним, что премьер Нидерландов Дик Схоф заявил, что во время переговоров в Берлине было достигнуто решение по вопросу гарантий безопасности для Украины.
А также стало известно, что лидеры ЕС сообщили план гарантий безопасности для Украины — он предусматривает гарантии безопасности.
