Гарантії безпеки для України - Макрон зробив заяву

Франція вимагає "надійних" гарантій для України
Франція наполягає на "надійних гарантіях безпеки" для України. Це важливо встановити перед будь-якими обговореннями щодо можливих територіальних поступок Москві.
Про це повідомляє видання Le Monde.
Гарантії безпеки для України
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Париж прагне забезпечити чіткі гарантії безпеки, перш ніж розпочинати будь-які переговори про території.
"Ми досягли певного прогресу у питанні гарантій завдяки роз’ясненню форми підтримки з боку США", — додав він.
Макрон зазначив, що європейські лідери запропонували створити "багатонаціональні сили підтримки для України".
Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф заявив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто рішення щодо питання гарантій безпеки для Україні.
А також стало відомо, що лідери ЄС повідомили план гарантій безпеки для України — він передбачає гарантії безпеки.
