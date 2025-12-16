Відео
Франція вимагає "надійних" гарантій для України

Франція вимагає "надійних" гарантій для України

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:11
Гарантії безпеки для України - Макрон зробив заяву
Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Франція наполягає на "надійних гарантіях безпеки" для України. Це важливо встановити перед будь-якими обговореннями щодо можливих територіальних поступок Москві.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Париж прагне забезпечити чіткі гарантії безпеки, перш ніж розпочинати будь-які переговори про території.

"Ми досягли певного прогресу у питанні гарантій завдяки роз’ясненню форми підтримки з боку США", — додав він.

Макрон зазначив, що європейські лідери запропонували створити "багатонаціональні сили підтримки для України".

Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф заявив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто рішення щодо питання гарантій безпеки для Україні.

А також стало відомо, що лідери ЄС повідомили план гарантій безпеки для України — він передбачає гарантії безпеки.

Франція Емманюель Макрон війна в Україні Росія гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
