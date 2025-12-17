Відео
Головна Новини дня Мерц відповів, чи направить Німеччина своїх солдатів до України

Мерц відповів, чи направить Німеччина своїх солдатів до України

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 19:30
Гарантії безпеки для України — Мерц відповів, чи відправить Німеччина своїх солдатів
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про надання гарантій безпеки для України. Він відмітив, що німецький уряд розглядає можливість залучення своїх солдатів для забезпечення миру.

Про це канцлер заявив під час виступу в Бундестаге у середу, 17 грудня.

Читайте також:

Мерц висловився про гарантії безпеки для України

Очільник німецького уряду відповів на запитання журналістів щодо того, чи збирається країна відправляти своїх солдатів до України.

"У цьому світі є питання, які не такі прості, як ви можете собі уявити. Це питання — одне з них", — сказав Мерц.

Натомість канцлер наголосив, що Німеччина зробить усе, аби Україна отримала гідні гарантії безпеки та не опинилася у вразливій позиції, як це сталося 2014 року.

"Поки я маю право голосу, ми не повторимо помилок 2014 року, дозволивши Україні залишатися вразливою перед Росією без гарантій безпеки. Вирішальне питання полягає в тому, чи зможе Європейський Союз зробити так, щоб заморожені російські державні активи можна було використати для оборони України", — сказав Мерц.

Нагадаємо, президент Емманюель Макрон наголосив, що Франція буде вимагати надійних гарантій безпеки для України.

А також прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зробив важливу заяву щодо забезпечення миру в Україні.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
