Гарантии безопасности для Украины — США и ЕС разработали свой план

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: Reuters

США вместе с Европейским Союзом разработали план гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Он предусматривает четкие и жесткие механизмы контроля за соблюдением будущего мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Что предусматривают гарантии безопасности от США и ЕС

Согласно плану, Соединенные Штаты будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг возможных нарушений режима мира вдоль линии соприкосновения и границ, в частности попыток провокаций под "чужим флагом".

В то же время войска коалиции европейских стран могут быть размещены в тыловых районах Украины — вдали от фронта — как элемент доверия и гарантий безопасности. Европейские лидеры уже заявили, что многонациональные силы потенциально могут действовать на территории Украины в рамках этих мероприятий.

План предусматривает, что в случае возобновления боевых действий именно ВСУ станут первой линией обороны, а союзники немедленно задействуют дипломатические и сдерживающие механизмы. Если же они не сработают, в течение нескольких дней Украина получит военную поддержку с участием США. Американские чиновники описывают эти гарантии как "зеркальные" к статье 5 НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности.

А также украинский лидер объяснил, почему 5 статья НАТО важна для гарантий безопасности.