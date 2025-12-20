Відео
Сибіга заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру

Сибіга заявив про значний прогрес у переговорах щодо миру

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 21:59
Андрій Сибіга заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні
Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Зараз Україна посилює свої дипломатичні зусилля для наближення справедливого миру. Наразі робота з партнерами вийшла на вирішальний етап.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в суботу, 20 грудня.

Читайте також:

Сибіга розповів про успіхи України на переговорах

Міністр наголосив, що нинішній момент є визначальним, адже Україна максимально активізувала дипломатію на всіх рівнях. За його словами, порівняно з попередніми раундами переговорів 20-пунктний документ було суттєво доопрацьований. Водночас міністр визнав, що та найскладніші питання ще мають вирішуватися безпосередньо на рівні лідерів держав.

"Ми потребуємо мобілізації дипломатичних зусиль, аби прискорити мирний процес. Ми вдячні американській стороні та президенту Трампу за ці зусилля щодо наближення справедливого миру. У нас є точка відліку — документ, що складається з 20 пунктів. Якщо порівнювати із Женевою, то цей документ більш вдосконалений. Зокрема завдяки особистій участі президента України Володимира Зеленського. Декілька пунктів, найбільш чутливих, залишаються ще на розгляд на рівні лідерів, але ми досягнули суттєвого прогресу у мирних зусиллях", — сказав Сибіга.

Крім того, очільник МЗС заявив, що Україна наполягає, щоб майбутні гарантії безпеки були юридично зобов'язуючими, ратифікованими Конгресом США, за своєю силою відповідали статті 5 НАТО, а також передбачали реальну військову присутність європейських країн. Окремими складовими системи безпеки Київ вважає членство України в Європейському Союзі та наявність сильної, підготовленої армії.

За словами міністра, зараз функціонують дві ключові робочі групи, які напрацьовують майбутні мирні домовленості.

Перша група зосереджена на безпекових гарантіях і працює спільно з американською стороною. До неї залучені українські військові, які узгоджують саме військову компоненту майбутніх гарантій безпеки для України. Друга робоча група займається питаннями майбутньої економічної взаємодії та післявоєнного розвитку.

Нагадаємо, раніше у МЗС відреагували на позицію Угорщини щодо використання заморожених активів РФ для України.

А також президент Володимир Зеленський назвав ключову гарантію безпеки для України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
