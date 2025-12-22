Мирні переговори щодо України — Венс заявив про прорив

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у мирних переговорах щодо України є "прорив". Обидві сторони — Україна та Росія — розкрили справжні наміри.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю UnHerd.

Який прорив у мирних переговорах

Венс пояснив, що "прорив" у мирних переговорах полягає в тому, що "усі питання стали фактично відкритими".

"Спочатку була трохи гра в плутанину, небажання розкривати свої карти. Те, що ми бачили від українців і росіян за останні кілька тижнів, — це справжнє відчуття того, що не підлягає переговорам, а що — дуже обговорюється", — сказав віцепрезидент США.

За його словами, суттєвою затримкою переговорів є територіальне питання: Росія прагне встановити контроль над всією Донеччиною, тоді як українці проти. Водночас Джей Ді Венс зазначив, що приватно Україна визнає, що зрештою, ймовірно, втратять усю Донецьку область — але це може бути через 12 місяців.

Інші проблеми, за словами Венса, менш значні. Серед них він перелічив питання контролю над ЗАЕС, права етнічних росіян в Україні та українців в Росії й на окупованих нею територіях, відновлення України тощо.

Водночас, він припустив, що мирного врегулювання, можливо, досягти не вдасться.

"Думаю, що ми досягли прогресу, але сьогодні я б не залишався впевненим, що ми досягнемо мирного вирішення. Я думаю, є велика ймовірність, що ми це зробимо, і є велика ймовірність, що ні", — підкреслив віцепрезидент США.

Нагадаємо, Ліндсі Грем пропонує надати Україні Tomahawk, якщо РФ зірве переговори. За його словами, нинішня тактика стримування не працює.

Водночас Стів Віткофф заявив, що Росія повністю налаштована на мир. Такий висновок він зробив після дводенної зустрічі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.