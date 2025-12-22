Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Венс заявив про "прорив" на переговорах — який прогрес

Венс заявив про "прорив" на переговорах — який прогрес

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 16:07
Мирні переговори щодо України — Венс заявив про прорив
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у мирних переговорах щодо України є "прорив". Обидві сторони — Україна та Росія — розкрили справжні наміри.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю UnHerd. 

Реклама
Читайте також:

Який прорив у мирних переговорах

Венс пояснив, що "прорив" у мирних переговорах полягає в тому, що "усі питання стали фактично відкритими". 

"Спочатку була трохи гра в плутанину, небажання розкривати свої карти. Те, що ми бачили від українців і росіян за останні кілька тижнів, — це справжнє відчуття того, що не підлягає переговорам, а що — дуже обговорюється", — сказав віцепрезидент США. 

За його словами, суттєвою затримкою переговорів є територіальне питання: Росія прагне встановити контроль над всією Донеччиною, тоді як українці проти. Водночас Джей Ді Венс зазначив, що приватно Україна визнає, що зрештою, ймовірно, втратять усю Донецьку область — але це може бути через 12 місяців. 

Інші проблеми, за словами Венса, менш значні. Серед них він перелічив питання контролю над ЗАЕС, права етнічних росіян в Україні та українців в Росії й на окупованих нею територіях, відновлення України тощо. 

Водночас, він припустив, що мирного врегулювання, можливо, досягти не вдасться.

"Думаю, що ми досягли прогресу, але сьогодні я б не залишався впевненим, що ми досягнемо мирного вирішення. Я думаю, є велика ймовірність, що ми це зробимо, і є велика ймовірність, що ні", — підкреслив віцепрезидент США.

Нагадаємо, Ліндсі Грем пропонує надати Україні Tomahawk, якщо РФ зірве переговори. За його словами, нинішня тактика стримування не працює.

Водночас Стів Віткофф заявив, що Росія повністю налаштована на мир. Такий висновок він зробив після дводенної зустрічі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим. 

США війна в Україні Росія Джей Ді Венс мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації