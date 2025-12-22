Мирные переговоры по Украине — Вэнс заявил о прорыве

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в мирных переговорах по Украине есть "прорыв". Обе стороны — Украина и Россия — раскрыли свои истинные намерения.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью UnHerd.

Реклама

Читайте также:

Какой прорыв в мирных переговорах

Вэнс объяснил, что "прорыв" в мирных переговорах заключается в том, что "все вопросы стали фактически открытыми".

"Сначала была немного игра в путаницу, нежелание раскрывать свои карты. То, что мы видели от украинцев и россиян за последние несколько недель, — это настоящее ощущение того, что не подлежит переговорам, а что — очень обсуждается", — сказал вице-президент США.

По его словам, существенной задержкой переговоров является территориальный вопрос: Россия стремится установить контроль над всей Донецкой областью, тогда как украинцы против. В то же время Джей Ди Вэнс отметил, что частным образом Украина признает, что в конце концов, вероятно, потеряют всю Донецкую область — но это может быть через 12 месяцев.

Другие проблемы, по словам Вэнса, менее значительны. Среди них он перечислил вопросы контроля над ЗАЭС, права этнических русских в Украине и украинцев в России и на оккупированных ею территориях, восстановление Украины и тому подобное.

В то же время, он предположил, что мирного урегулирования, возможно, достичь не удастся.

"Думаю, что мы достигли прогресса, но сегодня я бы не оставался уверенным, что мы достигнем мирного решения. Я думаю, есть большая вероятность, что мы это сделаем, и есть большая вероятность, что нет", — подчеркнул вице-президент США.

Напомним, Линдси Грэм предлагает предоставить Украине Tomahawk, если РФ сорвет переговоры. По его словам, нынешняя тактика сдерживания не работает.

В то же время Стив Уиткофф заявил, что Россия полностью настроена на мир. Такой вывод он сделал после двухдневной встречи с российским посланником Кириллом Дмитриевым.