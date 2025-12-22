Уиткофф заявил, что Россия хочет мира с Украиной

Стив Уиткофф. Фото иллюстративное: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы полностью привержена достижению мира в Украине. Такой итог он сделал после двухдневной встречи с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

Что сказал Уиткофф о переговорах с Россией

"В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", — говорится в посте.

Уиткофф уточнил, что с американской стороны на переговорах был он, зять Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Также спецпредставитель Трампа сказал, что Россия якобы привержена миру, добавив, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона.

"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", — резюмировал спецпредставитель Трампа.

Напомним, пару часов назад Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с делегацией Украины, которые длились три дня. Он тоже отметил, что Украина привержена миру

Также мы писали, что по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, сейчас работа по приближению мира вышла на решающий этап.