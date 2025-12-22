Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия полностью настроена на мир, — Уиткофф

Россия полностью настроена на мир, — Уиткофф

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 01:45
Уиткофф заявил, что Россия хочет мира с Украиной
Стив Уиткофф. Фото иллюстративное: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы полностью привержена достижению мира в Украине. Такой итог он сделал после двухдневной встречи с российским посланником Кириллом Дмитриевым. 

Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Уиткофф о переговорах с Россией

"В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", — говорится в посте.

Уиткофф уточнил, что с американской стороны на переговорах был он, зять Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Также спецпредставитель Трампа сказал, что Россия якобы привержена миру, добавив, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона.

"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", — резюмировал спецпредставитель Трампа.

Напомним, пару часов назад Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с делегацией Украины, которые длились три дня. Он тоже отметил, что Украина привержена миру

Также мы писали, что по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, сейчас работа по приближению мира вышла на решающий этап.

война в Украине Россия мирный план мирные переговоры Стив Виткофф Кирилл Дмитриев
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации