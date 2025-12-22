Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія повністю налаштована на мир, - Віткофф

Росія повністю налаштована на мир, - Віткофф

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 01:45
Віткофф заявив, що Росія хоче миру з Україною
Стів Віткофф. Фото ілюстративне: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія нібито повністю віддана досягненню миру в Україні. Такий підсумок він зробив після дводенної зустрічі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим. 

Відповідний пост з'явився на його сторінці в соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Віткофф про переговори з Росією

"Протягом останніх двох днів у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України", — ідеться в пості.

Віткофф уточнив, що з американського боку на переговорах був він, зять Трампа Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Також спецпредставник Трампа сказав, що Росія нібито віддана миру, додавши, що Москва високо цінує зусилля Вашингтона.

"Росія, як і раніше, повністю віддана досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля і підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту і відновленні глобальної безпеки", — резюмував спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, кілька годин тому Віткофф заявив про продуктивні переговори з делегацією України, які тривали три дні. Він теж зазначив, що Україна віддана миру.

Також ми писали, що за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, зараз робота з наближення миру вийшла на вирішальний етап.

війна в Україні Росія мирний план мирні переговори Стів Віткофф Кирило Дмитрієв
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації