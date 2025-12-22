Віткофф заявив, що Росія хоче миру з Україною

Стів Віткофф. Фото ілюстративне: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія нібито повністю віддана досягненню миру в Україні. Такий підсумок він зробив після дводенної зустрічі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.

Відповідний пост з'явився на його сторінці в соцмережі Х.

Що сказав Віткофф про переговори з Росією

"Протягом останніх двох днів у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України", — ідеться в пості.

Віткофф уточнив, що з американського боку на переговорах був він, зять Трампа Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Також спецпредставник Трампа сказав, що Росія нібито віддана миру, додавши, що Москва високо цінує зусилля Вашингтона.

"Росія, як і раніше, повністю віддана досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля і підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту і відновленні глобальної безпеки", — резюмував спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, кілька годин тому Віткофф заявив про продуктивні переговори з делегацією України, які тривали три дні. Він теж зазначив, що Україна віддана миру.

Також ми писали, що за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, зараз робота з наближення миру вийшла на вирішальний етап.