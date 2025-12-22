Грэм призвал предоставить Украине Tomahawk в случае отказа Путина от переговоров

Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае очередного отказа Кремля от переговоров Соединенные Штаты должны радикально изменить подход к войне. Он предлагает предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по российским заводам по производству дронов и ракет. По его словам, нынешняя тактика сдерживания не работает, ведь Москва игнорирует дипломатические сигналы.

Об этом Линдси Грэм заявил в интервью NBC News.

Грэм подчеркнул, что Вашингтон уже длительное время пытается привлечь Россию к переговорному процессу, однако Владимир Путин последовательно отвергает все предложения. Если Кремль снова ответит отказом, сенатор ожидает жесткой реакции от Дональд Трамп.

В частности, речь идет о подписании законопроекта, инициированного Грэмом вместе с группой соавторов, который предусматривает введение тарифов против стран, в частности Китая, закупающих дешевую российскую нефть.

Кроме этого, сенатор призвал официально признать Россию государством - спонсором терроризма из-за похищения около 20 тысяч украинских детей. Также он предложил применить практику захвата судов с санкционной нефтью по аналогии с действиями США в отношении Венесуэлы.

Сенатор также предостерег, что без усиления давления со стороны США Кремль и в дальнейшем будет пытаться силой захватывать Донбасс. По его мнению, именно отсутствие жестких действий со стороны Запада позволяет Москве продолжать агрессию.

"Я хочу соглашение, которое предотвратило бы третье вторжение. Я хочу видеть европейские войска на месте, чтобы не было третьего вторжения. Я хочу, чтобы мы предоставили Украине гарантии безопасности от третьего вторжения", — подчеркнул Линдси Грэм.

Напомним, дискуссии о передаче Украине ракет Tomahawk продолжаются уже несколько лет. В ноябре в западных СМИ появилась информация, что Владимир Путин убедил Дональда Трампа не передавать Украине дальнобойные ракеты.

В то же время в конце ноября спецпредставитель США Стив Уиткофф предлагал Украине альтернативу вместо ракет Tomahawk.

Тем временем Россия не хочет соглашаться даже на временное рождественское перемирие — в Кремле сделали заявление.