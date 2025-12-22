Грем закликав надати Україні Tomahawk у разі відмови Путіна від переговорів

Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі чергової відмови Кремля від переговорів Сполучені Штати мають радикально змінити підхід до війни. Він пропонує надати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів по російських заводах із виробництва дронів і ракет. За його словами, нинішня тактика стримування не працює, адже Москва ігнорує дипломатичні сигнали.

Про це Ліндсі Грем заявив в інтерв'ю NBC News.

Реклама

Читайте також:

Ліндсі Грем закликає США посилити тиск на Росію і збільшити допомогу Україні

Грем наголосив, що Вашингтон уже тривалий час намагається залучити Росію до переговорного процесу, однак Володимир Путін послідовно відкидає всі пропозиції. Якщо Кремль знову відповість відмовою, сенатор очікує жорсткої реакції від Дональд Трамп.

Зокрема, йдеться про підписання законопроєкту, ініційованого Гремом разом із групою співавторів, який передбачає запровадження тарифів проти країн, зокрема Китаю, що закуповують дешеву російську нафту.

Окрім цього, сенатор закликав офіційно визнати Росію державою — спонсором тероризму через викрадення близько 20 тисяч українських дітей. Також він запропонував застосувати практику захоплення суден із санкційною нафтою за аналогією з діями США щодо Венесуели.

Сенатор також застеріг, що без посилення тиску з боку США Кремль і надалі намагатиметься силою захоплювати Донбас. На його думку, саме відсутність жорстких дій з боку Заходу дозволяє Москві продовжувати агресію.

"Я хочу угоду, яка запобігла б третьому вторгненню. Я хочу бачити європейські війська на місці, щоб не було третього вторгнення. Я хочу, щоб ми надали Україні гарантії безпеки від третього вторгнення", — наголосив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, дискусії щодо передачі Україні ракет Tomahawk тривають уже кілька років. У листопаді в західних ЗМІ з'явилась інформація, що Володимир Путін переконав Дональда Трампа не передавати Україні далекобійні ракети.

Водночас наприкінці листопада спецпредставник США Стів Віткофф пропонував Україні альтернативу замість ракет Tomahawk.

Тим часом Росія не хоче погоджуватися навіть на тимчасове різдвяне перемир'я — в Кремлі зробили заяву.