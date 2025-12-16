Відео
Головна Новини дня Кремль відреагував на пропозицію різдвяного миру цинічною заявою

Кремль відреагував на пропозицію різдвяного миру цинічною заявою

Дата публікації: 16 грудня 2025 13:35
Росія відкинула різдвяне перемир’я — позиція Пєскова
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Росія відреагувала на пропозицію про короткострокове припинення бойових дій на період різдвяних свят. В Кремлі категорично відкинули таку пропозицію та цинічно заявили, що вбачають у цьому загрозу.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо оголошення кількаденного перемир’я.

Росія відмовила у тимчасовому припиненні вогню на Різдво

У Москві наголосили, що не вважають тимчасові паузи у війні кроком до врегулювання конфлікту. За словами Пєскова, російська сторона не готова погоджуватися на рішення, які, на її думку, лише імітують мирний процес і не передбачають укладення повноцінної мирної угоди.

Речник Кремля також заявив, що Росія нібито зацікавлена у досягненні миру, однак переконана, що короткострокове перемир’я може бути використане Україною для відновлення ресурсів і підготовки до подальших бойових дій. 

Окрім цього, у Кремлі повідомили, що Москва наразі не отримувала тексту спільної заяви лідерів Європейського Союзу, яка стосується гарантій безпеки для України. Позицію Росії щодо цього документа пообіцяли озвучити після ознайомлення з його змістом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував, чи готовий він підтримати ідею перемир'я на Різдво.

Кілька днів тому в Росії висловились й щодо умов виведення військ з Донбасу

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
