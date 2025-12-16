Видео
Кремль отреагировал на предложение рождественского мира цинизмом

Кремль отреагировал на предложение рождественского мира цинизмом

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 13:35
Россия отвергла рождественское перемирие — позиция Пескова
Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Россия отреагировала на предложение о краткосрочном прекращении боевых действий на период рождественских праздников. В Кремле категорически отвергли такое предложение и цинично заявили, что видят в этом угрозу.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об объявлении многодневного перемирия.

Читайте также:

Россия отказала во временном прекращении огня на Рождество

В Москве подчеркнули, что не считают временные паузы в войне шагом к урегулированию конфликта. По словам Пескова, российская сторона не готова соглашаться на решения, которые, по ее мнению, лишь имитируют мирный процесс и не предусматривают заключения полноценного мирного соглашения.

Представитель Кремля также заявил, что Россия якобы заинтересована в достижении мира, однако убеждена, что краткосрочное перемирие может быть использовано Украиной для восстановления ресурсов и подготовки к дальнейшим боевым действиям.

Кроме этого, в Кремле сообщили, что Москва пока не получала текста совместного заявления лидеров Европейского Союза, которое касается гарантий безопасности для Украины. Позицию России по этому документу пообещали озвучить после ознакомления с его содержанием.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал, готов ли он поддержать идею перемирия на Рождество.

Несколько дней назад в России высказались и об условиях вывода войск с Донбасса.

Украина Дмитрий Песков Рождество Кремль перемирие война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
