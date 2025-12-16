Россия отвергла рождественское перемирие — позиция Пескова

Кремль отреагировал на предложение рождественского мира цинизмом
Россия отреагировала на предложение о краткосрочном прекращении боевых действий на период рождественских праздников. В Кремле категорически отвергли такое предложение и цинично заявили, что видят в этом угрозу.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об объявлении многодневного перемирия.
Россия отказала во временном прекращении огня на Рождество
В Москве подчеркнули, что не считают временные паузы в войне шагом к урегулированию конфликта. По словам Пескова, российская сторона не готова соглашаться на решения, которые, по ее мнению, лишь имитируют мирный процесс и не предусматривают заключения полноценного мирного соглашения.
Представитель Кремля также заявил, что Россия якобы заинтересована в достижении мира, однако убеждена, что краткосрочное перемирие может быть использовано Украиной для восстановления ресурсов и подготовки к дальнейшим боевым действиям.
Кроме этого, в Кремле сообщили, что Москва пока не получала текста совместного заявления лидеров Европейского Союза, которое касается гарантий безопасности для Украины. Позицию России по этому документу пообещали озвучить после ознакомления с его содержанием.
