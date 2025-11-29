Відео
Замість Tomahawk — стало відомо, що пропонував Віткофф Україні

Замість Tomahawk — стало відомо, що пропонував Віткофф Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 22:44
Стів Віткофф пропонував Україні скасування мит замість Tomahawk — WSJ
Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф намагався переконати Україну відмовитися від спроб отримати ракети Tomahawk. Натомість він пропонував скасування американських тарифів.

Про це повідомляють джерела The Wall Street Journal.

Читайте також:

Віткофф пропонував Україні скасування мит замість Tomahawk

Як стало відомо, під час перебування президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні в жовтні українська сторона підіймала питання отримання ракет Tomahawk, які необхідні Україні для ударів по нафтопереробних заводах на території РФ. Однак спецпредставник Трампа виступив із неочікуваною пропозицією.

За даними WSJ, Віткофф заявив, що "жменька ракет" нічого не вирішить, і натомість закликав розглянути варіант із проханням до Трампа про звільнення України від американських тарифів. На його думку, це могло б стати потужним економічним імпульсом для Києва.

Видання зазначає, що у Білому домі дедалі більше переплітаються бізнес-інтереси та дипломатичні рішення. Крім того, ймовірна "мирна угода", яку зараз обговорюють у Вашингтоні, може включати майбутні бізнес-проєкти між США та Росією. Це, за повідомленням WSJ, викликає занепокоєння як у європейських союзників, так і в українського керівництва, адже подібні домовленості можуть вплинути на позицію Вашингтона щодо війни.

Нагадаємо, раніше видання повідомляло про те, що російський диктатор Володимир Путін переконав Дональда Трампа не передавати Україні Tomahawk.

Зазначимо, що вже завтра, 30 листопада, у Флориді мають відбутися переговори між Україною та США щодо пунктів мирної угоди.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
