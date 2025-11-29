Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вместо Tomahawk — стало известно, что предлагал Уиткофф Украине

Вместо Tomahawk — стало известно, что предлагал Уиткофф Украине

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 22:44
Стив Уиткофф предлагал Украине отмену пошлин вместо Tomahawk — WSJ
Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Украину отказаться от попыток получить ракеты Tomahawk. Вместо этого он предлагал отмену американских тарифов.

Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Реклама
Читайте также:

Уиткофф предлагал Украине отмену пошлин вместо Tomahawk

Как стало известно, во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в октябре украинская сторона поднимала вопрос получения ракет Tomahawk, которые необходимы Украине для ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Однако спецпредставитель Трампа выступил с неожиданным предложением.

По данным WSJ, Уиткофф заявил, что "горстка ракет" ничего не решит, и вместо этого призвал рассмотреть вариант с просьбой к Трампу об освобождении Украины от американских тарифов. По его мнению, это могло бы стать мощным экономическим импульсом для Киева.

Издание отмечает, что в Белом доме все больше переплетаются бизнес-интересы и дипломатические решения. Кроме того, вероятное "мирное соглашение", которое сейчас обсуждают в Вашингтоне, может включать будущие бизнес-проекты между США и Россией. Это, по сообщению WSJ, вызывает беспокойство как у европейских союзников, так и у украинского руководства, ведь подобные договоренности могут повлиять на позицию Вашингтона относительно войны.

Напомним, ранее издание сообщало о том, что российский диктатор Владимир Путин убедил Дональда Трампа не передавать Украине Tomahawk.

Отметим, что уже завтра, 30 ноября, во Флориде должны состояться переговоры между Украиной и США по пунктам мирного соглашения.

США переговоры Украина Стив Виткофф Tomahawk
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации