Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Украину отказаться от попыток получить ракеты Tomahawk. Вместо этого он предлагал отмену американских тарифов.

Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Как стало известно, во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в октябре украинская сторона поднимала вопрос получения ракет Tomahawk, которые необходимы Украине для ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Однако спецпредставитель Трампа выступил с неожиданным предложением.

По данным WSJ, Уиткофф заявил, что "горстка ракет" ничего не решит, и вместо этого призвал рассмотреть вариант с просьбой к Трампу об освобождении Украины от американских тарифов. По его мнению, это могло бы стать мощным экономическим импульсом для Киева.

Издание отмечает, что в Белом доме все больше переплетаются бизнес-интересы и дипломатические решения. Кроме того, вероятное "мирное соглашение", которое сейчас обсуждают в Вашингтоне, может включать будущие бизнес-проекты между США и Россией. Это, по сообщению WSJ, вызывает беспокойство как у европейских союзников, так и у украинского руководства, ведь подобные договоренности могут повлиять на позицию Вашингтона относительно войны.

Напомним, ранее издание сообщало о том, что российский диктатор Владимир Путин убедил Дональда Трампа не передавать Украине Tomahawk.

Отметим, что уже завтра, 30 ноября, во Флориде должны состояться переговоры между Украиной и США по пунктам мирного соглашения.