Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией "идут нормально". Он выразил надежду, что войну все же получится завершить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о переговорах с Украиной и Россией

В ходе общения с прессой журналисты попросили Трампа рассказать новую информацию после переговоров, которые прошли в субботу и воскресенье. В частности, у него спросили, могут ли следующим шагом стать трехсторонние переговоры между делегациями США, Украины и России.

В ответ глава Белого дома вновь заявил, что Украина и РФ потеряли за месяц 27 тысяч солдат, что между лидерами Украины и РФ огромная ненависть, а также то, что он остановил уже 8 войн. Но сами переговоры Трамп оценивает "нормальными".

"Итак, переговоры по Украине, России — продолжаются... И я надеюсь, что мы сможем довести это до конца. Мы разговариваем. Переговоры идут нормально", — сказал он, так и не ответив, будет ли трехсторонняя встреча.

Напомним, на прошлой неделе в пятницу, субботу и воскресенье спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с украинской делегацией по поводу мирного плана США. После встреч он сказал, что обсуждения были продуктивными и конструктивными.

Параллельно в ту же субботу и воскресенье Уиткофф встретился в Маями с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. По ее итогам спецпредставитель Трампа сообщил, что Россия полностью настроена на мир.

Уже в понедельник, 22 декабря, заявление по переговорам сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сказал о прорыве, имея ввиду, что Украина и Россия раскрыли свои истинные намерения.