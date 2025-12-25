Видео
В России сделали новое заявление о мирном плане США — детали

В России сделали новое заявление о мирном плане США — детали

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:09
В Кремле заявили, что анализируют мирный план США
Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление о мирном плане, который Россия получила от Стива Уиткоффа в Майами. По его словам, Москва анализирует его.

Об этом сообщают росСМИ в четверг, 25 декабря.

Читайте также:

Мирный план относительно войны

"Переданный Дмитриевым после встречи в Майами мирный план анализируется, дальнейшие шаги будут зависеть от решений Путина", — заявил Песков.

По его словам, пока телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не планируется.

Напомним, по информации Bloomberg, Россия требует изменений в последней версии мирного плана, который состоит из 20 пунктов.

Ранее Трамп проанализировал переговоры США с Украиной и Россией. По его словам, они "продолжаются нормально".

США война Дмитрий Песков Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
