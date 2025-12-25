У Слузі народу пояснили, хто насправді ухвалить фінальне рішення про мирну угоду з РФ

Референдуму про мир не буду — депутат пояснив, хто вирішуватиме
Долю мирної угоди вирішуватимуть депутати, а не народ. Ратифікація документа можлива виключно через голосування у Верховній Раді, а проведення загальнонаціонального референдуму щодо основних пунктів домовленостей не розглядається.
Таку заяву в етері "Вечір.LIVE" зробив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.
Парламент бере відповідальність
За словами Горбенка, всі 20 пунктів плану мають пройти детальне обговорення у всіх парламентських фракціях. Саме Рада має легітимізувати угоду.
На референдум, на думку нардепа, можна винести хіба що окреме економічне питання. Наприклад — про створення вільної економічної зони. Політичні та безпекові аспекти залишаються за законодавцями.
Війна надовго
Горбенко не тішить ілюзіями. Його прогноз суворий: війна триватиме щонайменше ще один рік. Проте ресурс для боротьби є.
Україна вже забезпечила собі фінансову подушку безпеки на 2026–2027 роки. Йдеться про кредитну лінію у 90 мільярдів євро від європейських партнерів.
Куди підуть мільярди
Депутат пояснив, на що витратять гроші ЄС. Головна ставка — на власну силу. Кошти скерують на національну ракетну програму та масштабування виробництва дронів.
Мета амбітна: ЗСУ мають отримати двократну або навіть трикратну перевагу над ворогом у засобах дальнього та середнього ураження. Європа за це платить, а Україна — розробляє та виробляє.
Раніше повідомлялось, що в команді Трампа відводять приблизно три місяці на закінчення війни. США вважають, що ситуація з агресією РФ в Україні зайшла у глухий кут.
Нагадаємо, що Зеленський розповів, що закладено в 20 пунктах мирного плану України та США.
Читайте Новини.LIVE!