У Слузі народу пояснили, хто насправді ухвалить фінальне рішення про мирну угоду з РФ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко. Фото: Кадр з етеру

Долю мирної угоди вирішуватимуть депутати, а не народ. Ратифікація документа можлива виключно через голосування у Верховній Раді, а проведення загальнонаціонального референдуму щодо основних пунктів домовленостей не розглядається.

Таку заяву в етері "Вечір.LIVE" зробив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Парламент бере відповідальність

За словами Горбенка, всі 20 пунктів плану мають пройти детальне обговорення у всіх парламентських фракціях. Саме Рада має легітимізувати угоду.

На референдум, на думку нардепа, можна винести хіба що окреме економічне питання. Наприклад — про створення вільної економічної зони. Політичні та безпекові аспекти залишаються за законодавцями.

Війна надовго

Горбенко не тішить ілюзіями. Його прогноз суворий: війна триватиме щонайменше ще один рік. Проте ресурс для боротьби є.

Україна вже забезпечила собі фінансову подушку безпеки на 2026–2027 роки. Йдеться про кредитну лінію у 90 мільярдів євро від європейських партнерів.

Куди підуть мільярди

Депутат пояснив, на що витратять гроші ЄС. Головна ставка — на власну силу. Кошти скерують на національну ракетну програму та масштабування виробництва дронів.

Мета амбітна: ЗСУ мають отримати двократну або навіть трикратну перевагу над ворогом у засобах дальнього та середнього ураження. Європа за це платить, а Україна — розробляє та виробляє.

Раніше повідомлялось, що в команді Трампа відводять приблизно три місяці на закінчення війни. США вважають, що ситуація з агресією РФ в Україні зайшла у глухий кут.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що закладено в 20 пунктах мирного плану України та США.