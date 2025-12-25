Посол США при НАТО спрогнозував швидкий фінал війни в Україні — розраховує на три місяці

Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Reuters

США вважають, що ситуація з агресією РФ в Україні зайшла у глухий кут: ніхто не отримує переваги, а взаємні руйнування стають безглуздими. В команді Трампа відводять приблизно три місяці на закінчення війни.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Виснаження обох сторін

Вітакер зазначив: ситуація патова. Україна страждає від жорстоких ударів РФ по енергетиці. Але й Москва більше не почувається безпечно — росіяни зазнають колосальної шкоди від українських атак у відповідь. Далі продовжувати немає сенсу.

"Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", — заявив посол.

Позиція Трампа

За словами Вітакера, Дональд Трамп виходить з простої тези: вбивства треба зупинити.

"Якщо це завершення війни й станеться, то саме в наступні 90 днів. Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки", — підкреслив Вітакер.

Тиск на всіх

Адміністрація США не планує просто спостерігати. Вашингтон налаштований рішуче. Вітакер підтвердив: Білий дім тиснутиме на обидві сторони конфлікту, щоб досягти результату. Мета одна — перетворити військову фазу на дипломатичну вже цієї зими.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що закладено в 20 пунктах мирного плану України та США.

