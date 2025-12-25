Видео
Главная Новости дня Примерно три месяца — в США сделали прогноз окончания войны

Примерно три месяца — в США сделали прогноз окончания войны

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 02:08
Посол США при НАТО спрогнозировал быстрый финал войны в Украине — рассчитывает на три месяца
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Reuters

США считают, что ситуация с агрессией РФ в Украине зашла в тупик: никто не получает преимущества, а взаимные разрушения становятся бессмысленными. В команде Трампа отводят примерно три месяца на окончание войны.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Истощение обеих сторон

Уитакер отметил: ситуация патовая. Украина страдает от жестоких ударов РФ по энергетике. Но и Москва больше не чувствует себя безопасно — россияне несут колоссальный ущерб от украинских ответных атак. Дальше продолжать нет смысла.

"Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", — заявил посол.

Позиция Трампа

По словам Уитакера, Дональд Трамп исходит из простого тезиса: убийства надо остановить.

"Если это завершение войны и произойдет, то именно в следующие 90 дней. Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года", — подчеркнул Уитакер.

Давление на всех

Администрация США не планирует просто наблюдать. Вашингтон настроен решительно. Уитакер подтвердил: Белый дом будет давить на обе стороны конфликта, чтобы достичь результата. Цель одна — превратить военную фазу в дипломатическую уже этой зимой.

Напомним, что Зеленский рассказал, что заложено в 20 пунктах мирного плана Украины и США.

Ранее сообщалось, что РФ требует ключевых изменений в последней версии мирного плана США и Украины, который состоит из 20 пунктов. В Кремле считают, что в плане отсутствуют важные для РФ положения.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
